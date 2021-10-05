Премьер Чехии признался в покупке недвижимости через офшор

Премьер-министр Чехии и долларовый миллионе Андрей Бабиш признался в покупке 16 объектов недвижимости через офшор в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью Чешскому телевидению, передает РИА Новости.

«Это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката. В этом нет ничего нелегального. К тому же тогда, в 2009 году, я еще не занимался политикой», — пояснил политик, указав, что приобретения находились во Франции.

В настоящее время Бабишу не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость за пределами Чехии. Также, по чешским законам, у него нет и бывшей фирмы на территории страны.

Ранее Бабиш отреагировал на обвинения из масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о покупке через офшоры замка во Франции за 22 миллиона долларов. Он отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного или плохого». Он назвал публикацию попыткой повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», где были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали свыше 11,9 миллиона файлов.

