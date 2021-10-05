Мир
 
Последние новости
Стала известна причина сбоя в работе Facebook
Российский бизнес пожаловался на потери из-за сбоя соцсетей
Ворующая цветы с подмосковных клумб пара попала на видео 
Марк Цукерберг впервые отреагировал на масштабный сбой Facebook
В Совфеде оценили уровень российского образования
Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах
Финансист назвал приносящие наибольший доход вклады
Диетолог раскрыла способ сбросить 40 килограммов без спорта и отказа от сахара
Экипаж летящего из Петербурга самолета подал сигнал о бедствии
В России назвали способы решить газовую проблему Украины
Новости партнеров

Премьер Чехии признался в покупке недвижимости через офшор

Премьер Чехии Бабиш в 2009 году приобрел 16 объектов недвижимости через офшор
Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: Vaclav Salek/ Globallookpress.com

Премьер-министр Чехии и долларовый миллионе Андрей Бабиш признался в покупке 16 объектов недвижимости через офшор в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью Чешскому телевидению, передает РИА Новости.

«Это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката. В этом нет ничего нелегального. К тому же тогда, в 2009 году, я еще не занимался политикой», — пояснил политик, указав, что приобретения находились во Франции.

В настоящее время Бабишу не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость за пределами Чехии. Также, по чешским законам, у него нет и бывшей фирмы на территории страны.

Ранее Бабиш отреагировал на обвинения из масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о покупке через офшоры замка во Франции за 22 миллиона долларов. Он отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного или плохого». Он назвал публикацию попыткой повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», где были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали свыше 11,9 миллиона файлов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден изучит «досье Пандоры»
Политтехнолог рассказал о значении «досье Пандоры» для мировой политики
В Еврокомиссии отказались комментировать упомянутые в «досье Пандоры» случаи
Байден оценил заявление «досье Пандоры» о США как о крупнейшем налоговом убежище
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 сентября

Хорошо забытые старые.

Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
21:36 3 октября

Посол России допустила подписание контракта «Газпрома» с Болгарией

21:35 3 октября

Глава BioNTech предсказал необходимость в новых вакцинах в следующем году

20:35 3 октября

Правительство Пакистана отреагировало на «досье Пандоры»

Мир00:0119 августа

Террористы с хорошими лицами.

«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
20:18 3 октября

США назвали крупнейшим налоговым убежищем

20:01 3 октября

В США заявили о закате Европы

19:59 3 октября

Обнародовано «досье Пандоры» о связи мировых лидеров с офшорными схемами

Мир17:0417 августа

«США унижены»

Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?
19:00 3 октября

Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде

17:42 3 октября

В США предложили готовиться к «следующей неминуемой пандемии»

17:17 3 октября

Восемь человек стали жертвами авиакатастрофы в Милане

Россия
Кремль подтвердил скорую встречу Путина и Пашиняна
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Затопленные из-за ливней улицы российского города сняли на видео
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
В Подмосковье по программе губернатора отремонтируют дороги возле школ и садов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
Путин назначил Максима Егорова врио главы Тамбовской области
Все материалы
Мир
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад»
30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Все материалы
Экономика
Названа причина приостановки торгов одного из крупнейших застройщиков Китая
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Европа запаниковала из-за роста цен на газ
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В Гонконге приостановлена торговля акциями одного из крупнейших застройщиков
Все материалы
Силовые структуры
На бывшего мэра Владивостока завели дело
«Не надо делать трагедию»
20 лет назад украинские военные сбили российский лайнер. Почему Киев не понес за это наказание?
Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин сдал полторы тонны краденого железнодорожного металлолома
В Черногории задержали бывшего владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова.
В России его разыскивают за двойное убийство
СК решил допросить бывшего мэра Владивостока
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт складной смартфон Honor
На пороге перемен.
Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?
Военный историк рассказал об испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России нашли новый метод уничтожения рака.
Как он работает?
iPhone 13 оказались в дефиците
Ученые ищут средство от тяжелых последствий COVID-19.
Могут ли витамины помочь восстановиться после коронавируса?
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко рассказал о начале конфликта с братом
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Снявшийся с боя против Яна американец Стерлинг пообещал избить его в реванше
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Мбаппе рассказал о попытке ухода из ПСЖ
Фанаты «Спартака» рассказали об инциденте с бойцами полка Кадырова в Грозном
Софья Акатьева«У меня появился азарт»
В группе Тутберидзе — новая звезда. Как российская юниорка бьет мировые рекорды
Все материалы
Культура
Умер участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг
«Бодрячком, пацанчики!»
Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
Объявлены главные музыкальные хиты 2009 года
«Жертва умерла от более чем 50 травм»
Психиатр годами наблюдал за опасными преступниками. Что он узнал о жестокости?
Граймс прогулялась с «Манифестом Коммунистической партии» после разрыва с Маском
Не, время умирать.
Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
В Москве в октябре пройдет фестиваль Bubble Comics Con
Все материалы
Интернет и СМИ
Названа вероятная причина сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть
Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» и Telegram
«У нас были цели в России»
Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?
Пользователи пожаловались на сбои в TikTok
Российская IT-сфера получила поддержку государства.
Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?
Все материалы
Ценности
Покупатели обнаружили различие размеров на сайте бренда одежды и разозлились
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Эмили Ратаковски обвинила исполнителя хита Blurred Lines в домогательствах
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Косметолог дала советы по уходу за лицом женщинам после 40
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены образа
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Женщина сходила на йогу и попала в больницу на две недели
Мужчина влюбился в девушку из рекламы ритуальных услуг, нашел ее и обручился
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Мужчина сыграл свадьбу с рисоваркой
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Все материалы
Обновленный Kia Ceed получит 150-сильный турбомотор в России
Автомобильная классика, роскошь и суперкары на озере Комо
Самые интересные машины конкурса элегантности Villa d'Este
Электрокары заняли почти 80 процентов авторынка Норвегии
Машины, которые «позорят» славные имена
Заурядные автомобили, которым достались названия культовых моделей прошлого
Бюджетный кроссовер Dacia стал самым продаваемым электромобилем
Черный квадрат: G-Class от Brabus, которых в мире всего три
Видео: редчайший Brabus 4x4² за 46 миллионов
Ford посулил солидные скидки, чтобы избежать оттока клиентов
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
Жители Смоленска открыли клуб-музей СССР
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Все материалы