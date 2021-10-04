В Еврокомиссии отказались комментировать упомянутые в «досье Пандоры» случаи

В ЕК отказались комментировать «досье Пандоры» и выступили за прозрачность налогообложения

В Еврокомиссии (ЕК) отказались комментировать случаи, упомянутые в масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Даниэла Ферри.

Чиновник пояснил, что Европейская комиссия, на фоне обнародованных данных, выступает за усиление борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней. «Мы подготовили предложения по повышению прозрачности налогообложения», — сообщил представитель ЕК.

Ферри добавил, что Европейский союз сделал многое в этой сфере, «но необходимо делать больше». Тем не менее в Еврокомиссии не стали оценивать конкретные случаи, упомянутые в досье, в том числе данные по премьер-министру Чехии.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отреагировал на обвинения из досье о покупке через офшоры замка во Франции за 22 миллиона долларов. По его мнению, расследование — это попытка повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали больше 11,9 миллиона файлов.