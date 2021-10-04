Президент Чили отверг участие в офшорах из «досье Пандоры»

Президент Чили отверг обвинения в участии в офшорных схемах из «досье Пандоры»

Президент Чили Себастьян Пиньера отверг свою причастность к офшорным схемам на миллиарды долларов, описанным в «досье Пандоры». Заявление и комментарии лидера республики опубликовала пресс-служба президента.

Согласно данным из досье, Пиньеро вместе со своей женой Сесилией были основными акционерами горнодобывающей компании Minera Dominga. Они продали свою долю близкому к президенту бизнесмену Карлосу Делано за 152 миллиона долларов через офшоры на Британских Виргинских Островах. В Чили горные разработки Minera Dominga находятся рядом с Национальным заповедником пингвинов Гумбольдта.

В ведомстве пояснили, что все события упомянутые в опубликованных архивах уже были расследованы прокуратурой в 2017 году. «Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», — говорится в опубликованном сообщении.