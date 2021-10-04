Хулио Иглесиас оказался фигурантом «досье Пандоры»

Испанский певец Хулио Иглесиас оказался фигурантом масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Как пишет El Pais, исполнитель открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах и через некоторые из них приобрел самолет и роскошные дома в Майами.

Уточняется, что текущая стоимость приобретенного жилья на острове Индиан-Крик, также известном как «бункер для богатых», составляет 112 миллионов долларов (более 8,1 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что «досье Пандоры» вскрыло связь певицы Шакиры и супермодели Клаудии Шиффер с офшорными активами. В 2019 году Шакира предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. При этом, по данным доклада ICIJ, в то время, как правонарушения исполнительницы расследовала испанская полиция, она регистрировала новые офшорные компании на британских Виргинских островах.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Позже представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне, заявил, что в «досье Пандоры» могут появиться новые «громкие» имена. Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.