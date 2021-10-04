Появились новые подробности о «досье Пандоры»

Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Как заявил РИА Новости представитель ICIJ, консорциум может опубликовать новые имена и документы в ближайшие дни.

12 миллионов документов попали в распоряжение международного консорциума журналистов (ICIJ)

Отмечается, что в распоряжение журналистов попали 12 миллионов документов, которые они изучают. Представитель не исключил появления в расследовании новых «громких» имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников.

Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы Представитель Международного консорциума журналистов (ICIJ) о новых сведениях в «досье Пандоры»

Собеседник добавил, что все зависит от того, что именно обнаружат журналисты. По его словам, на то, чтобы обнаружить уже имеющихся в списке 35 глав государств, ушло два года.

Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post. Издание отметило, что 4 октября будут опубликованы новые статьи, в которых появятся также данные о влиянии санкций США на российских «олигархов». При этом личности этих «олигархов» пока не разглашаются.

В завтрашних материалах будут более подробно рассмотрены американские аспекты этой системы, в том числе ущерб, причиненный налоговыми убежищами США, и то, как американцы, обвиняемые в правонарушениях, могут избежать финансовых последствий, используя офшорные структуры The Washington Post о материалах в рамках «досье Пандоры»

Кто в списке?

The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций. Издание обратило внимание на то, что украинский лидер обещал освободить экономику страны от пагубного влияния коррупции и олигархов. Позже ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что из-за этих данных может быть поднят вопрос импичмента Зеленскому.

Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто — объявить ему импичмент. Все-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже Николай Силаев об упоминании Зеленского в «досье Пандоры»

Кроме того, в тексте отмечается, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами, которые купили элитную недвижимость в Лондоне. Цена этой недвижимости около 110 миллионов долларов. Власти Катара пока не прокомментировали эту информацию. Также в «досье Пандоры» упоминаются премьер Ливана Наджиб Микати, его предшественник Хассан Дияб и глава Центрального банка страны Рияд Салями.

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По данным журналистов, они размещают свои средства на офшорных счетах в то время, как в Ливане второй год усугубляется финансово-экономический кризис. Еще в расследовании фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки: президент Чили Себастьян Пиньера, лидер Эквадора Гильермо Лассо, и президент Доминиканской республики Луис Абинадер. Помимо них, в тексте есть имена 11 бывших лидеров этих стран, а также 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, артисты, главы религиозных общин и миллионеры.

При этом король Иордании Абдалла II с начала правления, согласно информации из расследования, приобрел через офшорную сеть элитную недвижимость в США и Великобритании на сумму более 100 миллионов долларов. Помимо прочего, в тексте говорится и о 25 швейцарских фидуциарных компаниях, которые с 2005 по 2016 годы оказывали услуги клиентам, владеющим офшорами, используя пробелы в законодательстве Швейцарии.

Реакция России

На сведения, опубликованные в «досье Пандоры», уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США планировали сделать борьбу с коррупцией одной из основных задач национальной безопасности. Однако, по сведениям газеты The Guardian, на данный момент США является «крупнейшим налоговым убежищем».

4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США Мария Захарова о «досье Пандоры» и США

Что за «досье»?

В воскресенье, 3 октября, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. ICIJ раскрыл офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca. Расследование стало поводом для громких отставок и уголовных дел.