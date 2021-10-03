Сноуден иронично прокомментировал публикацию «досье Пандоры»

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден иронично прокомментировал публикацию международным консорциумом журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабного расследования о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter .

«Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать"», — отметил экс-сотрудник американской разведки.

3 октября ICIJ опубликовал доклад, в котором были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca. Расследование стало поводом для громких отставок и уголовных дел.

Сам Сноуден в 2013 году также оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание. В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

