Украинские власти отказались комментировать обвинения из «досье Пандоры»

Украинские власти пока не готовы комментировать расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers), связанное с офшорными операциями, к которым мог быть причастен президент Владимир Зеленский. Об это сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в беседе с «Страна.ua».

«Быстрой реакции не будет», — подчеркнул он, отвечая на предъявленные в расследовании обвинения в адрес украинского лидера.

Ранее стало известно, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о предположительной причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В докладе упоминаются более ста миллиардеров, 30 государственных лидеров и более 300 чиновников разного уровня.

В расследовании также упоминается президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов, он использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя его. В частности, в ходе избирательной кампании 2019 года он якобы передал близкому другу 25 процентов акций в офшорной компании. Теперь этот человек, как утверждается, является его советником.

Отмечается, что Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Сам Коломойский, по данным расследования, отмывал миллиарды долларов через подставные компании с помощью крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie.