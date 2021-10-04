В Кремле прокомментировали данные из «досье Пандоры»

Данные масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) лишь демонстрируют роль США как крупнейшего в мире офшора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Единственное, что действительно бросается в глаза — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что речь идет о Соединенных Штатах.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран — они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.

Позже представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне, заявил, что в «досье Пандоры» могут появиться новые «громкие» имена. Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.