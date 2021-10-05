Байден изучит «досье Пандоры»

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон изучит «досье Пандоры» об офшорных активах, которые приписывают различным мировым лидерам. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы это изучаем сейчас», — сказал глава американского государства, отвечая на вопрос журналистов, собираются ли США что-либо делать в связи с досье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден оценил заявление «досье Пандоры» о том, что Соединенные Штаты являются крупнейшим налоговым убежищем. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты изучают «досье Пандоры», но пока не могут прокомментировать выводы журналистского расследования.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», где были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали свыше 11,9 миллиона файлов.