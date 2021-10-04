Байден оценил заявление «досье Пандоры» о США как о крупнейшем налоговом убежище

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден оценил заявление «досье Пандоры» о том, что Соединенные Штаты являются крупнейшим налоговым убежищем. Ее слова приводит РИА Новости.

«Широко говоря, президент привержен необходимости придать дополнительную открытость финансовой системе США и международной», — ответила Псаки на просьбу прокомментировать поступившую информацию.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты изучают «досье Пандоры», но пока не могут прокомментировать выводы журналистского расследования. Он добавил, что администрация активно работает над повышением финансовой прозрачности.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», где были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали больше 11,9 миллиона файлов.

