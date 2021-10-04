Власти Германии оценили «досье Пандоры»

Власти Германии внимательно следят за сообщениями в связи с опубликованным ранее масштабным расследованием международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

Политик отказался комментировать конкретные подозрительные случаи и схемы и подчеркнул, что все они будут расследованы. «Для нас это еще один повод продолжать работу, которую федеральное правительство и так сделало своей целью, а именно с прозрачностью подходить к уклонению от уплаты налогов, мошенничеству при уплате налогов», — заключил он.

При этом Зайберт оценил связь досье с Германией как незначительную, однако отметил, что это только промежуточные данные. По его словам, немецкие власти намерены продолжить бороться с финансовыми махинациями как на национальном уровне, так и в партнерстве с международными союзниками.

В воскресенье, 3 октября, журналисты ICIJ раскрыли данные об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.