«Досье Пандоры» вскрыло многомиллионную сделку между Алиевым и Елизаветой II

После публикации масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) стало известно о сделке купли-продажи имущества, заключенной между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и компанией Crown Estate, управляющей недвижимостью британской королевской семьи. Об этом пишет газета The Guardian.

Утверждается, что Crown Estate приобрела лондонскую собственность на общую сумму в 67 миллионов фунтов (почти 90 миллионов долларов) у компании, предположительно аффилированной с Алиевым. Кроме того, расследование вскрыло еще несколько сделок на покупку недвижимости в Великобритании на 400 миллионов фунтов (542 миллиона долларов), которую якобы приобрели члены семьи и близкие знакомые президента Азербайджана.

ТАСС отмечает, что управляющие имуществом британской королевы Елизаветы II проверят сделку.

Кроме того, в Управлении по налоговым и таможенным сборам Великобритании уже заявили о начале проверки «досье Пандоры». По словам министра финансов Британии Риши Сунак, налоговая служба внимательно изучит все материалы. Он также подчеркнул, что проблема носит глобальный характер, и ее решение требует взаимодействия с другими странами.