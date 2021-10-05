В Британии призвали защититься от «грязных денег» из-за «досье Пандоры»

Британская общественность призвала правительство отказаться от роли посредника глобальной коррупции после публикации масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов. Об этом сообщает Independent.

Власти Великобритании столкнулись с призывами защититься от «грязных денег» после того, как утечка офшорных данных показала, что Лондон является одной из крупнейших налоговых гаваней, где самые богатые и влиятельные люди мира скрывают свои деньги.

Директор отдела политики группы кампании Transparency International UK Дункан Хеймс заявил, что консервативному правительству давно необходимо принять меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. «Утечка показала, что в Британии существует система, позволяющая иностранным коррумпированным элитам скупать дорогостоящую собственность и вести роскошный образ жизни», — отметил он.

Хеймс призвал власти закрыть лазейку, дающую возможность компаниям в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах анонимно владеть недвижимостью в стране. Он также потребовал, чтобы правительство положило конец специалистам, которые помогают преступникам-коррупционерам прятать свои деньги.

Ранее в Управлении по налоговым и таможенным сборам Великобритании заявили о начале проверки «досье Пандоры». По словам министр финансов Британии Риши Сунак, налоговая служба внимательно изучит все материалы. Он также подчеркнул, что проблема носит глобальный характер, и ее решение требует взаимодействия с другими странами.