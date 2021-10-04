Байден пообещал увеличить налоги для богатых после публикации «досье Пандоры»

Администрация президента США Джо Байдена пообещала увеличить налоги для сверхбогатых после публикации масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Пришло время разобраться с трудолюбивыми американцами и добиться, чтобы сверхбогатые платили свою справедливую долю», — сказано в опубликованном заявлении.

Как отмечает ТАСС, выступая в Белом доме с речью, президент подчеркнул, что правительство начало изучение досье. Однако он не ответил, какие именно шаги предпримет администрация в связи с появившейся информацией.

В свою очередь издание Mundo утверждает, что миллиардеры будут облагаться налогами для финансирования программы Байдена «Восстановить лучшее будущее» (Build Back Better Future). Программа направлена ​​на борьбу с «несправедливыми налоговыми схемами, которые дают крупным корпорациям преимущество», а также на крупное инвестирование в инфраструктуру Соединенных Штатов и ​​соседних стран.

Ранее Еврокомиссия отказалась комментировать случаи, упомянутые в «досье Пандоры», и выступила с призывом к усилению борьбы с уходом от уплаты налогов, а также использованием налоговых гаваней.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали больше 11,9 миллиона файлов.