Порошенко назвал публикацию «досье Пандоры» ударом по Украине

Сведения о финансовых преступлениях президента Украины Владимира Зеленского, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в «досье Пандоры» (Pandora papers), не расследуются правоохранительными органами, однако напрямую угрожают безопасности страны. С таким заявлением выступил пятый президент республики и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

Политик заявил, что находится в шоке от нежелания правящей партии «Слуга народа» на парламентском уровне обсуждать расследование, которое доказывает причастность главы государства к хищению как минимум 40 миллионов долларов через офшоры и покрывательство этих схем со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Он назвал эти публикации ударом по Украине и призвал депутатов обратить внимание на деятельность олигарха Игоря Коломойского, имя которого фигурирует в «досье» вместе с Владимиром Зеленским. «Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским», — сказал Порошенко.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

В отчетах консорциума фигурируют сведения об офшорных операциях Зеленского и Коломойского на 40 миллионов долларов. «Американские правоохранители считают, что Коломойский приобрел недвижимость в США за средства Приватбанка, но грязные деньги, которые прошли через офшоры, могли попасть к ключевым лицам из "95 квартала"», — полагают расследователи.