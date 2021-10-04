На Украине отказались выносить импичмент Зеленскому из-за «досье Пандоры»

Спикер Рады не будет собирать подписи за отставку президента Украины из-за «досье Пандоры»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался собирать подписи за отставку президента Украины Владимира Зеленского на фоне сведений об участии главы государства в налоговых махинациях, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в «досье Пандоры» (Pandora papers). Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на заявление политика.

По словам главы парламента, процедура выноса импичмента президенту четко прописана в регламенте Верховной Рады и депутаты могут ею воспользоваться по своему устроению. Он напомнил, что уже выдал соответствующие листы желающим парламентариям, однако, несмотря на личный конфликт с украинским лидером, инициировать этот вопрос не будет. «Там только 60 [подписей] собрали», — сказал Разумков.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Согласно опубликованным данным, Зеленский мог передать часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций. На фоне скандала ряд экспертов предрекли украинскому лидеру импичмент.