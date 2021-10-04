Власти Британии проверят «досье Пандоры»

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проверит опубликованную информацию в масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) об офшорных схемах. Об этом в эфире канала Sky News заявил министр финансов Британии Риши Сунак.

По его словам, налоговая служба внимательно изучит материалы о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов. «Мне очень трудно комментировать эти публикации, особенно, учитывая, что они только что были обнародованы, и конечно, управление посмотрит, есть ли там, что-то, что мы можем изучить», — подчеркнул Сунак.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали больше 11,9 миллиона файлов.

Как заявил представитель ICIJ, в досье в скором времени могут появиться новые имена мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.