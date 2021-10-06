Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца

Прокуратура Австрии: идет расследование против канцлера Курца и 9 лиц по делу о коррупции

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду, 6 октября, подтвердила, что идет расследование против канцлера республики Себастьяна Курца и еще девяти лиц по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии ведущих расследование следователей, с 2016 по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Результаты этих опросов публиковались в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

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Как ранее писала Die Presse, в кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. По данным издания, следователи досмотрели документацию в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их обвиняют в подкупе газеты Österreich для публикаций материалов и опросов с положительными отзывами о партии.

При этом в отношении Курца и его соратников также ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Руководитель фракции АНП в австрийском парламенте Август Вегингер заявил, что обыски и само расследование преследуют одну цель — нанести серьезный ущерб партии и канцлеру Австрии.