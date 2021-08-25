Канцлер Австрии оценил встречу с Лавровым

Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией», — написал он.

Ранее сообщалось, что Лавров пригласил министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга посетить Москву и Крым. «Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации», — отметил он.