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Лавров пригласил главу МИД Австрии в Москву и Крым

Глава МИД России пригласил коллегу из Австрии посетить Москву и Крым
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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил посетить Москву и Крым министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю», — заявил российский министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой. Он добавил, что лично бы приветствовал в Крыму делегацию из Австрии.

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«Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации», — отметил Лавров. Министр подчеркнул, что австрийские власти, вероятно, хотели бы посетить Крым, но он не знает, насколько Вена готова «нарушать европейскую солидарность».

На той же встрече Шалленберг назвал Россию частью европейской реальности. По его словам, Австрия намерена поддерживать диалог с Москвой, несмотря на то что отношения Кремля с Евросоюзом достигли «низшей точки».

Лавров является лидером федерального списка «Единой России», входит в федеральную пятерку на выборах в Государственную Думу РФ.

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