В Австрии оценили отношения с Россией фразой «достигли низшей точки»

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг назвал Россию частью европейской реальности. Он заявил, что отношения между Евросоюзом и РФ достигли «низшей точки», но вместе с этим Вена намерена поддерживать диалог с Москвой. Его слова приводят РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что на данный момент отношения между Россией и ЕС находятся в плачевном состоянии. Министр отметил, что контакты российской стороны с Брюсселем сократились до минимума из-за политики лидеров ЕС, которая направлена на сдерживание Москвы. «Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам», — добавил дипломат.

23 августа Лавров оценил ущерб введенных властями стран ЕС экономических ограничений для России. По его словам, санкции — негодный инструмент политики, а в отношении Москвы они бесперспективны.

В мае вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал три условия улучшения отношений России и Запада. По мнению Косачева, странам нужно отказаться от «концепции порядка, основанного на правилах», и определить красные линии, за которыми начинается вмешательство во внутренние дела. Также следует запустить диалоговые механизмы, чтобы вернуться «к принципам Хельсинки», то есть мирному сосуществованию, на первом этапе, и «к принципам Парижа» — неделимости безопасности и всеобъемлющего сотрудничества, — на втором.