Мир
 
Последние новости
В Тюмени пропала еще одна девочка
Раскрыта личность убийцы 8-летней девочки из Тюмени
Одно действие постояльца после выселения из отеля спровоцировало споры в сети
Отец Бритни Спирс заявил о зависимостях и ментальных проблемах певицы
Китай спас Рождество в Европе и США
19-летний водитель арендовал Lamborghini в Сочи и разбил его
Нефтяной гигант переведет самолеты на «чистое» топливо
Азербайджанец создал наркокартель в Одессе и заставлял детей прятать «закладки»
Главный конкурент Alibabа взлетел в цене после одного пожертвования
Новости партнеров
Прослушать новость

Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг России

Над ведомством главы Австрии подняли российский флаг из-за визита Сергея Лаврова
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Над зданием Ведомства Федерального канцлера Австрии в Вене подняли флаг России. Это сделали по случаю встречи политика с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также опубликовала фотографию здания. В следующем посте она выложила снимок Лаврова с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее сообщалось, что Лавров пригласил министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга посетить Москву и Крым. «Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации», — отметил он.

Лавров является лидером федерального списка «Единой России», входит в федеральную пятерку на выборах в Государственную Думу РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС
В Австрии оценили отношения с Россией фразой «достигли низшей точки»
Лавров пригласил главу МИД Австрии в Москву и Крым