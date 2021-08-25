Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг России

Над зданием Ведомства Федерального канцлера Австрии в Вене подняли флаг России. Это сделали по случаю встречи политика с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также опубликовала фотографию здания. В следующем посте она выложила снимок Лаврова с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее сообщалось, что Лавров пригласил министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга посетить Москву и Крым. «Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации», — отметил он.

Лавров является лидером федерального списка «Единой России», входит в федеральную пятерку на выборах в Государственную Думу РФ.