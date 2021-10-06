В штаб-квартире партии канцлера Австрии прошли обыски

В кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Об этом сообщает Die Presse.

По информации издания, следователи досмотрели документацию в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их обвиняют в подкупе газеты Österreich для публикаций материалов и опросов с положительными отзывами о партии.

При этом в отношении Курца и его соратников также ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Руководитель фракции АНП в австрийском парламенте Август Вегингер заявил, что обыски и само расследование преследуют одну цель — нанести серьезный ущерб партии и канцлеру Австрии.

12 мая стало известно, что Курца обвинили в коррупции и даче ложных показаний в связи с предполагаемыми неправдивыми заявлениями в парламентской комиссии. Заявления были сделаны в отношении «дела Ибицы», которое спровоцировало правительственный кризис в 2019 году. Канцлер заявил о своей невиновности и сообщил, что даже в случае заведения уголовного дела он не планирует уходить в отставку.