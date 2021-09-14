Австрия не пустит беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц: в страну не пустят больше ни одного беженца из Афганистана

В Австрию не пустят больше ни одного мигранта из Афганистана. Об этом заявил глава правительства страны Себастьян Курц в интервью итальянской газете la Stampa.

«Мы не примем больше ни одного беженца-афганца — по крайней мере, пока я у власти. (...) нельзя повторять ошибки 2015 года и бесконтрольно впускать людей», — подчеркнул политик. Он отметил, что интегрировать приезжих из Афганистана очень сложно, австрийское государство не может позволить себе такой траты сил. Основная трудность — в том, что афганцы в основном очень плохо образованы и разделяют совершенно чуждые европейцам ценности: например, больше половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают насилие как ответ на оскорбление их религии.

Канцлер добавил, что Австрия поддерживает гуманитарные программы, позволяющие повысить уровень жизни в Афганистане и предотвратить массовую миграцию. В стране живет больше мигрантов афганского происхождения, чем в соседних государствах ЕС — за последние годы туда прибыло около 44 тысяч афганских граждан.

Ранее директор консульского департамента МИД Иван Волынкин заявил о беспокойстве за риск возможного неконтролируемого потока беженцев в Россию и страны Центральной Азии из Афганистана. Он, однако, отметил, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.