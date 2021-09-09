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Эрдоган призвал обеспечить гуманитарной помощью Афганистан из-за потока беженцев

Эрдоган призвал сотрудничать с талибами, чтобы остановить потоки беженцев из Афганистана
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Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьером Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане и призвал сотрудничать с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы сократить поток беженцев с территории страны. Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента.

В Турции опасаются, что отказ от сотрудничества с группировкой приведет к неконтролируемому всплеску миграции с территории республики. По данным пресс-службы, Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействовать с талибами, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в страну и тем самым остановить потоки мигрантов.

Также Эрдоган настаивает на том, чтобы в кратчайшие сроки начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между Турцией и ЕС.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган посетит США с 19 по 22 сентября. По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган отправится на «критически важные» переговоры. Тема и программа визита не оглашаются.

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