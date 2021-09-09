Эрдоган отправится в США на «критически важные» переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США с 19 по 22 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

Ожидается, что политик отправится на «критически важные» переговоры — их тематика не уточняется. Программа предстоящего визита также не оглашается.

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В июне Эрдоган говорил, что его американский коллега Джо Байден сам хочет посетить Турцию с визитом. Последние переговоры политиков прошли 14 июня на полях саммита НАТО. Они обсудили поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400 и ситуацию в Афганистане.

Тогда планировалось, что Анкара продолжит защищать аэропорт Кабула после вывода американских войск. Однако эти планы так и не воплотили в реальность: 15 августа боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана и объявили о формировании нового правительства. Турецкий посол в Катаре Мехмет Мустафа Гоксу пообещал, что Анкара все равно продолжит сотрудничать с Кабулом даже при власти талибов.