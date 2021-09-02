Турция пообещала «Талибану» продолжить сотрудничество

Турецкий посол в Катаре Мехмет Мустафа Гоксу пообещал «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация), что Анкара продолжит сотрудничество с Афганистаном. Об этом сообщил член катарского политического офиса радикального движения Мохаммад Наим, передает ТАСС.

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По его словам, дипломат заявил об этом на встрече с членом группировки в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем. «Посол Турции пообещал, что Анкара продолжит свое сотрудничество с Афганистаном», — заключил Наим.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с осторожным оптимизмом отнесся к заявлению представителя «Талибана» Сухейля Шахина о том, что организация считает Анкару своим главным партнером в восстановлении Афганистана.

«Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана", а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заявил турецкий лидер.