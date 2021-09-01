В Кабул прибыл первый иностранный самолет после вывода войск

Транспортный самолет C-17 Qatar Airways прибыл в Кабул. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», он стал первым иностранным воздушным судном, приземлившимся в столице Афганистана после вывода зарубежных войск.

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Отмечается, что Катар и Турция будут оказывать поддержку представителям «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) в обслуживании аэропорта.

Информацию о прибытии иностранных технических специалистов в Кабул также подтверждают источники РИА Новости.

Ранее, 31 августа, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан. США полностью завершили свое военное присутствие в стране 30 августа.

«Талибан» 15 августа объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.