Россию обеспокоил риск неконтролируемого потока беженцев из Афганистана

МИД РФ: мы обеспокоены возможным неконтролируемым потоком беженцев в Россию из Афганистана

Директор консульского департамента МИД Иван Волынкин заявил о беспокойстве за риск возможного неконтролируемого потока беженцев в Россию и страны Центральной Азии из Афганистана. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва и ее партнеры стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов. Он отметил, что юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет, но информацией обмениваются министерства, институты ОДКБ и ШОС,

Также Волынкин сказал, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.

В сентябре сообщалось, что Польша ввела режим чрезвычайного положения на территориях около границы с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

В августе министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе выразил мнение, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Он призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза и оказать помощь государствам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.

26 августа сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не определилась с окончательной позицией по приему мигрантов из Афганистана.