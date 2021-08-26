В Кремле ответили на вопрос о приеме Россией мигрантов из Афганистана

Представитель Кремля Песков: Россия еще не выработала позицию по беженцам из Афганистана

Москва пока не определилась с окончательной позицией по приему мигрантов с территории Афганистана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 26 августа, РИА Новости.

По его словам, российские миграционные органы, а также МИД в настоящее время прорабатывают вопросы, связанные с приемом в страну желающих покинуть среднеазиатскую республику афганцев.

Ранее сообщалось, что посольство России в Кабуле одобрило возможность выезда в Россию почти тысяче граждан Афганистана.

Въехать на территорию РФ теперь можно людям с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой. Кроме того, такое разрешение выдали афганским студентам.