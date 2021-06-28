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Австрия напомнила условия для закупки «Спутника V»

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Фото: Leopold Nekula / Globallookpress.com

Австрия готова к закупкам российской вакцины «Спутник V», но только после того, как препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом глава МИД страны Александр Шалленберг напомнил в разговоре с РИА Новости.

«Мы вели переговоры по "Спутнику", но на совершенно ясных условиях: вакцина должна быть безопасной и получить "зеленый свет" со стороны EMA», — рассказал министр.

Весной канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что Вена ведет переговоры с Москвой по поводу поставок «Спутника V». Политик отметил, что постоянно контактирует с российским президентом Владимиром Путиным и послом России Дмитрием Любинским по этому вопросу. Тогда же Курц предположил, что после одобрения ЕМА могут начаться переговоры и о сотрудничестве в производстве препарата.

26 февраля Себастьян Курц и Владимир Путин обсудили по телефону возможные поставки в Австрию российской вакцины после ее одобрения EMA, сообщала пресс-служба Кремля. Стороны условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

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