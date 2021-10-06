Депутат Верховной Рады вступился за Зеленского из-за «досье Пандоры»

Причастность президента Украины Владимира Зеленского к офшорным операциям, о которых сообщил Международный консорциум журналистов ICIJ в «досье Пандоры», является нормальным явлением. За украинского лидера вступился лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

По словам депутата, такая практика наблюдается по всему миру, особенно среди топ-100 миллиардеров. Он отметил, что у него самого было много офшоров, и даже сейчас у его супруги есть офшор на Сейшелах.

«Есть две стороны офшоров: негативная и позитивная. Позитивная заключается в том, что это обычно международная юрисдикция. А негативная сторона офшоров — это потенциальные какие-то манипуляции с налогами», — сказал Арахамия.

Парламентарий также напомнил, что депутаты президентской партии первыми в истории независимой Украины приняли «антиофшорный» закон, упорядочивающий налоговые обязательства украинских бизнесменов.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.