На Украине рассказали об уроне имиджу страны из-за «досье Пандоры»

После публикации «досье Пандоры», раскрывшего причастность президента Украины Владимира Зеленского к финансовым преступлениям, Украину в мире будут воспринимать как «страну офшоров». Мнение о нанесенном журналистами ущербе высказал бывший министр иностранных дел (МИД) республики Павел Климкин в своем Facebook.

По его словам, опубликованные консорциумом ICIJ материалы нанесли огромный урон имиджу Украины. «А теперь задайте себе вопрос: кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и Европейский союз (ЕС), если даже украинцы не доверяют своей стране?» — оценил Климкин внешнеполитические перспективы Украины.

Экс-глава МИД заявил, что считает данную ситуацию несправедливой, однако раскрытые журналистами данные еще долго будут омрачать жизнь стране.

Аналогичное мнение высказал бывший президент страны и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Он назвал эти публикации ударом по Украине и призвал депутатов обратить внимание на деятельность олигарха Игоря Коломойского, имя которого фигурирует в «досье» вместе с Владимиром Зеленским.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.