Канцлер Австрии объявил об отставке

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 9 октября, передает ТАСС.

Политик принял решение оставить пост канцлера Австрии в связи с тем, что в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Уточняется, что временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг.

Курц, в свою очередь, останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.

Ранее министры из АНП пригрозили оставить правительство Австрии, если произойдет отставка канцлера. Чиновники решили пойти на такой шаг после обвинений австрийской прокуратуры в адрес Курца. Партия зеленых, с которой консервативная АНП составляет коалицию, заявила, что расследование создало «катастрофический эффект».

Австрийский канцлер тогда отверг обвинения прокуратуры. Он заявил, что его «вечно обвиняют», когда в стране происходит что-то противоправное.

По версии следователей, с 2016 по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.