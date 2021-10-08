Министры-консерваторы пригрозили уйти в случае отставки канцлера Австрии

Министры из Австрийской народной партии (АНП) пригрозили покинуть правительство Австрии, если случится отставка канцлера Себастьяна Курца. Об этом пишет Euronews.

К такому решению чиновники пришли после обвинений австрийской прокуратуры в адрес Курца, которого подозревают в пособничестве взяточничеству. Однако Партия зеленых, с которой консервативная АНП составляет правящую коалицию, заявила, что расследование создало «катастрофический эффект».

В свою очередь, канцлер отверг обвинения прокуратуры. Курц выразил непонимание по поводу того, что его «вечно обвиняют», когда в Австрии происходит «что-нибудь противоправное». При этом он обратился к презумпции невиновности и сообщил, что не планирует уходить в отставку из-за обвинений.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год канцлер Курц использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Результаты этих опросов публиковались в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.