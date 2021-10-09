Британцы заступились за Россию и обвинили США в газовом кризисе

Некоторые британцы резко отреагировали на статью таблоида Daily Mail, обвиняющую президента России Владимира Путина в шантаже руководителей стран ЕС обещаниями увеличить поставки газа после сертификации трубопровода «Северный поток-2».

Автор статьи считает, что поставки газа, необходимые Европе, могли проиходить и по существующим газопроводам, однако президент США Джо Байден вручил России «козырь», сняв санкции с нового трубопровода. Многие читатели в комментариях обвинили Штаты в газовом кризисе и отказались винить Россию в том, что цены на газ растут.

Пользователь под ником PTFE98 заступился за Россию, и написал, что она имеет право устанавливать на свой газ те цены, которые пожелает. «Так работает капитализм», — считает он.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

«Трамп все это устроил. Цены на газ поднялись из-за дефицита. Дефицит возник из-за задержки строительства нового трубопровода. А задержки случились из-за санкций США», — считает casaloco.

Другие пользователи обвинили в кризисе власти Великобритании. Например, Leo Kassan написал, что в кризисе нужно винить британских «эко-фанатиков» в правительстве, их непродуманные действия и отсутствие «запасного плана».

«То есть, из-за дурацких решений нашего правительства и его неспособности спланировать все заранее, они теперь обвиняют Путина? Мне стыдно за мою страну и стыдно, что теперь приходится умолять Путина», — сказал Plato England.

«Британцы способны взять хоть какую-то ответственность за происходящее в их стране? Труба российская, плохая энергетическая политика — британская, а виноваты американцы», — написал boristhejohnson.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. По его словам, если поставки газа из России увеличатся, это поможет смягчить кризисную ситуацию.