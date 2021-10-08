В Германии заявили об отсутствии препятствий для запуска «Северного потока-2»

Правительство Германии заявило об отсутствии препятствий для запуска «Северного потока-2», оно уверено, что газопровод можно эксплуатировать на основании договоренностей с США, передает РИА Новости.
Кабмин ФРГ также отверг экстерриториальные санкции США, которые уже были введены или угрожают странам в связи с запуском трубопровода.
В правительстве добавили, что Берлин находится в тесном контакте с Вашингтоном по вопросам внешней политики и безопасности, поэтому продолжает вести переговоры о «Северном потоке-2». Там указали, что обмен мнениями имеет доверительный характер, а переговоры конфиденциальны. Кабмин исходит из того, что транзит российского газа через Украину продолжится.
В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.
Призывы к санкциям
7 октября член конгресса США Майкл Маккол призвал расширить санкции против «Северного потока-2» в связи с тем, что Россия якобы спровоцировала рост цен на газ, ограничив поставки на рынок Европы.
Конгрессмен заявил, что действия Москвы имеют цель ускорить ввод газопровода в эксплуатацию. Он также обвинил американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они игнорируют российские «манипуляции» газовым рынком, что, по его мнению, провоцирует газовый кризис на континенте.
Ранее профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни оценил перспективы введения Байденом санкций против газопровода «Северный поток-2». По его словам, несмотря на интенсивную критику со стороны истеблишмента, президент США наверняка отклонит поправки в оборонный бюджет на 2022 год, предусматривающие новые ограничительные меры в отношении проекта.
Госдепартамент США 4 октября заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2», даже после начала его заполнения газом. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс добавил, что Соединенные Штаты пока не готовы комментировать старт заполнения первой нитки, но продолжают оценивать текущую ситуацию и готовы применять закон в соответствии с результатами мониторинга.
Реакция в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков резко раскритиковал идею Маккола, по его мнению, США «везде видят российские происки» и не способны думать ни о чем, кроме санкций.
Ранее The New York Times сообщило, что сенатор-республиканец Тед Круз вызвал «кадровый кризис» в администрации президента США Джо Байдена из-за позиции главы государства по газопроводу «Северный поток-2». По данным американского издания, Круз, выступающий за жесткие санкции в отношении проекта, задерживает утверждение 59 американских послов в верхней палате конгресса.
Из-за его позиции сенаторам приходится тратить на обсуждение кандидатур дипломатов много времени, что не всегда представляется возможным из-за их плотного графика.