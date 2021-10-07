Политолог заявил о безуспешной борьбе Европы с «Северным потоком-2» в ущерб себе

Европа пытается бороться с «Северным потоком-2», однако проигрывает и делает все себе в ущерб. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, определенные люди работают на то, чтобы притормозить проект, внутри Евросоюза для этого задействованы «большие силы». Он призвал Европу «протягивать руку» России и производителям газа, а европейских лидеров — прекратить настаивать на своей правоте и «признать просчеты».

А есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет. Это абсурдная ситуация Александр Рар о попыткахз Европы бороться с «Северным потоком 2»

Рар считает, что Германия не хочет открыто обсуждать вопрос повышения цен на газ в Европе, иначе правительству придется признавать «катастрофические ошибки», в том числе просчеты в будущем зеленой экономики. Однако, несмотря на внешнюю браваду, Европа готовится к возможному энергетическому кризису из-за высоких цен на газ.

Спасение

Старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent) в интервью РИА Новости заявил, что наряду со многими экспертами уверен, что спасти Европу от энергокризиса и снизить цены на газ позволит ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Он полагает, что к нынешней тенденции привела холодная весна, существенно снизившая запасы топлива, а также медленный рост потребления.

по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев Филипп Ледент о снижении цен на газ после ввода газопровода в эксплуатацию

Аналитик считает, что дефицит на рынке сохранится и этой зимой, а нормализацию цен можно ожидать в начале 2022 года.

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Такого же мнения придерживаются и специалисты Saxo Bank. Они считают, что запуск «Северного потока-2» помог бы снижению цен. Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, по мнению экспертов, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Противники

В то же время есть и те, кто считает, что запуск «Северного потока-2» этой зимой вряд ли увеличит поставки российского газа в Европу и поможет ЕС справиться с энергокризисом, возникшим на фоне низкой заполненности хранилищ. В своем отчете по газовому рынку аналитики международного ценового агентства Argus указали, что запуск газопровода в ближайшие месяцы приведет только к перенаправлению поставок голубого топлива с других маршрутов, также ведущих в Европу через Украину или Польшу.

Аналитики уверены, что возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены, поскольку ранее «Газпром» подтвердил свой прогноз по объему экспорта газа в Европу на этот год и не ждет роста экспорта в случае начала эксплуатации нового газопровода в этом году, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд отечественного рынка. Однако эксперты полагают, что «Газпром» сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены отечественные подземные хранилища.

Прогнозы

На фоне нынешней обстановки на энергетическом рынке аналитики предсказывают ценам на газ неоднократное повышение. 6 октября цена фьючерсов на газ в Европе в очередной раз 6 октября цена фьючерсов на газ в Европе в очередной раз побила исторический максимум, достигнув планки в 1900 долларов за 1 тысячу кубометров. Аналитики, опрошенные газетой «Известия» сошлись во мнении, что цены на газ в Европе уже в ближайшее время могут преодолеть отметку в 2500 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама и вовсе полагает, что мировые цены на газ могут превысить отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса. По словам экономиста, стоимость сжиженного природного газа (СПГ) может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, тем более в случае суровой зимы.

Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам. Ситуация нестабильна, поэтому сложно установить потолок цен на газ. Стоимость может даже достигнуть трех тысяч долларов Мамдух Гассан Салама о росте цен на газ

Ситуация на рынке

6 октября президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы «Роснефти» Игоря Сечина и призвал увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Он заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.

Аналитики американской газеты Financial Times отметили 7 октября, что мировые цены на газ существенно снизились после слов российского лидера о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители, «которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию». На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, что в полтора раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума.