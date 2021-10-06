Путин поддержал идею увеличить объемы газа на рынке

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, пишет ТАСС. Он обратился к вице-премьеру Александру Новаку во время совещания по вопросам развития энергетики.

Новак, в свою очередь, сообщил, что Россия может стабилизировать ситуацию с ценами с дополнительными объемами газа на бирже. Он также указал, что стране прежде всего необходимо удовлетворять внутренний спрос.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что потребители в континентальной части Европы страдают от решения прошлого созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом. Стоимость газа на торгах 6 октября приближалась к 2000 долларов, однако затем упала.