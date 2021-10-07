Определена роль «Северного потока 2» в решении энергокризиса в Европе этой зимой

Запуск «Северного потока 2» этой зимой вряд ли увеличит поставки российского газа в Европу и поможет ЕС справиться с энергокризисом, возникшим на фоне низкой заполненности хранилищ. К такому выводу пришли аналитики международного ценового агентства Argus, сообщает ТАСС.

В своем отчете по газовому рынку эксперты указали, что запуск газопровода в ближайшие месяцы приведет только к перенаправлению поставок голубого топлива с других маршрутов, также ведущих в Европу через Украину или Польшу. Аналитики уверены, что возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены, поскольку ранее «Газпром» подтвердил свой прогноз по объему экспорта газа в Европу на этот год и не ждет роста экспорта в случае начала эксплуатации нового газопровода в этом году, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд отечественного рынка.

«Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит "Газпрому" не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру», — считают в Argus.

В то же время аналитики уверены, что «Газпром» сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены отечественные подземные хранилища.

Ранее в «Газпром экспорте» сообщили, что рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Глава управления структурирования контрактов и ценообразования компании Сергей Комлев отметил, что в Европе началась «деградация» спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление: покупатели не видят смысла в закупках по нынешним ценам, и это сказывается на объемах поставок.