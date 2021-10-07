Экономист предрек рост цен на газ до трех тысяч долларов

Профессор экономики ESCP Europe Салама: цены на газ могут вырасти до трех тысяч долларов

Мировые цены на газ могут превысить отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса. Такой прогноз дал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

По словам экономиста, стоимость сжиженного природного газа (СПГ) может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, тем более в случае суровой зимы.

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«Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам. Ситуация нестабильна, поэтому сложно установить потолок цен на газ. Стоимость может даже достигнуть трех тысяч долларов», — высказал мнение Салама.

По его словам, цены на газ, СПГ и уголь могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали обеспечить в стране электроснабжение на предстоящую зиму «любой ценой».

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».