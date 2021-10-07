Политолог рассказал о нежелании Германии признавать «катастрофические ошибки»

Германия не хочет открыто обсуждать вопрос повышения цен на газ в Европе, иначе правительству придется признавать «катастрофические ошибки», в том числе просчеты в будущем зеленой экономики. Об этом рассказал «Вечерней Москве» немецкий политолог Александр Рар.

По словам специалиста, Европа готовится к возможному энергетическому кризису из-за высоких цен на газ.

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«Немецкое правительство, которое является лидером в Европе, ни в коем случае не хочет затрагивать эту тему сейчас. Если быть честным, им тогда придется объявить во всеуслышание, что придется действительно закупать временно опять уголь, газ, от которых открещивались как черт от ладана и признавать свои просчеты», — сказал он.

Ранее в «Газпром экспорте» сообщили, что рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Глава управления структурирования контрактов и ценообразования компании Сергей Комлев отметил, что в Европе началась «деградация» спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление: покупатели не видят смысла в закупках по нынешним ценам, и это сказывается на объемах поставок.