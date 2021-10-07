Политолог заявил о борьбе Европы с «Северным потоком-2» себе в ущерб

Немецкий политолог Рар о борьбе с «Северным потоком-2»: Европа делает все себе в ущерб

Европа пытается бороться с «Северным потоком-2», однако проигрывает и делает все себе в ущерб. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, определенные люди работают на то, чтобы притормозить проект, внутри ЕС для этого задействованы «большие силы». Однако есть и те, кто «судорожно требует» от отдельных стран, чтобы «Северный поток» начал работать.

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«А есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком-2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет. Это абсурдная ситуация», — объяснил Рар.

Он призвал Европу «протягивать руку» России и производителям газа, а европейских лидеров — прекратить настаивать на своей правоте и «признать просчеты».

Ранее Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG «немедленным» началом разбирательства в том случае, если она не сможет предоставить сведения о соответствии газопровода нормам законодательства Европейского союза (ЕС). По данным немецкого регулятора, на данный момент все технические моменты для введения «Северного потока-2» в строй выполнены.