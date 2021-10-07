В Совфеде жестко ответили на заявление Польши о «Северном потоке-2»

Пушков на слова Дуды о «Северном потоке-2»: Варшава не отличалась рациональным мышлением

Член Совета Федерации Алексей Пушков жестко ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды, который призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком-2». Он прокомментировал слова польского лидера в своем Telegram-канале.

По его словам, Дуда в условиях роста цен на газ продолжает пугать «Северным потоком-2» и «российским шантажом, выходящим далеко за пределы энергетических вопросов».

«Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе. Но Варшава никогда не отличалась рациональным мышлением», — написал сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда перечислил текущие вызовы, стоящие перед НАТО. По его словам, главными вызовами для альянса являются экономическое развитие Китая, терроризм, миграционный кризис и газопровод «Северный поток-2».

