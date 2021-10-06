В Госдуме предложили подумать о пробном отключении соцсетей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил подумать о том, чтобы провести специальные учения по пробному отключению социальных сетей, чтобы проверить российские инфраструктуры связи. Его слова, прозвучавшие на открытии второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа», приводит URA.RU.

«Я не исключаю, что имеет смысл провести учения, такие как проводятся по оповещению населения. Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — сказал Хинштейн.

Его высказывание прозвучало на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей, который произошел 4 октября и стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули Facebook, WhatsApp, Instagram и другие популярные сервисы. Их работа была восстановлена только через шесть часов. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.

Неполадки в работе популярных соцсетей и мессенджеров помешали работе каждого шестого трудоспособного россиянина. Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что выключение площадок показало зависимость россиян от глобальных ИТ-гигантов.