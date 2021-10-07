В НАТО испугались увеличения российского влияния из-за «Северного потока-2»

НАТО опасается, что Россия сможет увеличить свое военное присутствие по маршруту газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

Солох пояснил, что во время встречи представители стран-членов альянса обсуждали вопросы безопасности в бассейне Балтийского моря, в том числе в контексте завершения строительства газопровода.

«Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и всех стран вокруг — Швеции, Финляндии, стран Балтии», — отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда также говорил о том, что «Северный поток-2» — это вызов для стран НАТО. Кроме того, он заявил, что Западу следует сделать выводы из таких ошибок, как постройка газопровода, поскольку она является «ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества».