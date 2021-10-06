Меркель заявила о выполнении Россией всех контрактов на поставку энергоносителей

Ангела Меркель: транспортировка газа по «Северному потоку-2» пока не одобрена

Транспортировка газа по российскому трубопроводу «Северный поток-2» пока не одобрена. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

Политик рассказала, что при этом российское правительство исполняет все контракты на поставку энергоносителей. «Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа», — приводит агентство слова Меркель.

Цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Россия выполнила все технические моменты для введения «Северного потока-2» в строй. Также в начале октября Датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу.