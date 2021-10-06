В США придумали план мести России за «Северный поток-2» и Крым

Политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард придумали план мести России за «Северный поток-2» и Крым. Об этом они написали в своей статье, опубликованной в The Hill.

По их мнению, США должны увеличить влияние в Средиземном море, таким образом Вашингтон сможет ответить на политические и экономические победы России. «Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу», — отметили авторы.

Обозреватели добавили, что воссоединение с Крымом вернуло Москве статус самой грозной силы в Черном море. Также они подчеркнули, что зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет НАТО.

По словам экспертов, чтобы отомстить России за успехи на международной арене и утвердить свое влияние в регионе, Соединенные Штаты должны сформировать последовательную, долгосрочную стратегию. Они предложили Вашингтону увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО, а со временем передать все Средиземноморье под единое военное командование.

Эксперты также считают, что следует создать в долгосрочной перспективе под руководством США Средиземноморский союз «для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары».