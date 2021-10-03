В США рассказали о «кадровом кризисе» из-за «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец Тед Круз вызвал «кадровый кризис» в администрации президента США Джо Байдена из-за позиции главы государства по газопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет The New York Times.

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По данным американского издания, Круз, выступающий за жесткие санкции в отношении проекта, задерживает утверждение 59 американских послов в верхней палате конгресса. Из-за его позиции сенаторам приходится тратить на обсуждение кандидатур дипломатов много времени, что не всегда представляется возможным из-за их плотного графика.

Глава международного комитета сената Боб Менендез отмечает, что действия Круза являются «беспроцентными». Он подчеркнул, что республиканец подрывает весь процесс национальной безопасности и мешает назначению даже на те позиции, которые не имеют отношения к политическим вопросам на кону.

Ранее профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни оценил перспективы введения Байденом санкций против газопровода «Северный поток-2». По его словам, несмотря на интенсивную критику со стороны истеблишмента, президент США наверняка отклонит поправки в оборонный бюджет на 2022 год, предусматривающие новые ограничительные меры в отношении проекта.