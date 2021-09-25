США предостерегли от введения новых санкций против России

Введение новых санкций США в отношении высшего руководства России станет серьезной политической ошибкой со стороны Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкого журналиста Брюггманна, опубликовавшего статью в газете Handelsblatt.

Аналитик заявил, что включение в санкционный список высших чиновников, в том числе главы российского правительства Михаила Мишустина, станет настоящим прецедентом и серьезной ошибкой Соединенных Штатов.

«Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется», — пояснил он.

Автор статьи добавил, что подобные ограничения необходимо применять только при наличии оснований и для достижения конкретной цели. Те меры, что США намерены применить в этом случае, Брюггманн назвал несвоевременными. Вместо постоянного введения новых санкций он призвал Запад сотрудничать с Россией ради решения других важных проблем — кризиса в Афганистане, изменения климата и других вызовов.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса США одобрила проект, по которому американский президент должен ввести санкции в отношении лиц и организаций, причастных к «Северному потоку-2». Это подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.